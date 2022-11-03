УЕФА назвал лучший гол завершающего тура в Лиге чемпионов — видео 3 ноября, 16:57 Мбаппе во второй раз стал автором лучшего гола на групповом этапе (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе был признан автором лучшего гола в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Болельщики путем голосования назвали лучшим гол Мбаппе в ворота туринского Ювентуса, когда он на 13-й минуте открыл счет ударом из-за пределов штрафной в угол ворот.

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Конкурентами Мбаппе за звание автора лучшего гола были Жота (Селтик), Жоау Мариу (Бенфика) и Эрик Чупо-Мотинг (Бавария).

Ранее гол Мбаппе в ворота Ювентуса был назван лучшим в 1-м туре Лиги чемпионов.