Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы как лучший бомбардир Европы по итогам сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 31 гол в чемпионате Испании, что принесло ему 62 очка по системе коэффициентов — больше, чем у Виктора Дьокереша (39 голов, 58,5 очка) и Мохамеда Салаха (29 голов, 58 очков).

На церемонии присутствовали все игроки мадридского клуба. Во время вручения Мбаппе отметил, что для него важнее — это команде трофеи.

«У нас невероятная команда, и я надеюсь, что в этом сезоне мы добудем много трофеев.

Самое важное — это командные трофеи, и я считаю, что мы можем выиграть много всего", — сказал Мбаппе.

Ранее Мбаппе назвал футболиста, который является для него образцом.