На церемонии была вся команда. Главная звезда Реала получил одну из самых престижных наград в футболе — фото

31 октября, 16:26
Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы как лучший бомбардир Европы по итогам сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 31 гол в чемпионате Испании, что принесло ему 62 очка по системе коэффициентов — больше, чем у Виктора Дьокереша (39 голов, 58,5 очка) и Мохамеда Салаха (29 голов, 58 очков).

На церемонии присутствовали все игроки мадридского клуба. Во время вручения Мбаппе отметил, что для него важнее — это команде трофеи.

«У нас невероятная команда, и я надеюсь, что в этом сезоне мы добудем много трофеев.

Самое важное — это командные трофеи, и я считаю, что мы можем выиграть много всего", — сказал Мбаппе.

https://twitter.com/theMadridZone/status/1984248402163679676?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984248402163679676%7Ctwgr%5E72cfd56ad0f52fc1922f476d26a46e4c22497960%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000291371-mbappe-otrymav-zolotu-butsu-za-sezon-202425%2F

Ранее Мбаппе назвал футболиста, который является для него образцом.

