Сенсационная аренда. Ливерпуль хочет помочь Мбаппе перейти в Реал — СМИ 30 июля, 11:04 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в АПЛ на правах аренды.

Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Ливерпуль готов заплатить ПСЖ за годичную аренду Мбаппе. По окончании договора футболист сможет перейти мадридский Реал свободным агентом.

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Контракт француза с парижанами рассчитан до лета следующего года.

Также отмечается, что парижский клуб разозлен на Мбаппе из-за того, что он отклонил бешеное предложение Аль-Хилаля.

Ранее сообщалось, что лондонский Тоттенхэм включился в борьбу за звезду ПСЖ Килиана Мбаппе.

Также было известно, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе понимают, что уход футболиста — неизбежен.