Сенсационная аренда. Ливерпуль хочет помочь Мбаппе перейти в Реал — СМИ

30 июля, 11:04
Поделиться:
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в АПЛ на правах аренды.

Читайте также:
«Я готов возобновить карьеру». Усэйн Болт в шутку попросился в Аль-Хилаль вместо Мбаппе

Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Ливерпуль готов заплатить ПСЖ за годичную аренду Мбаппе. По окончании договора футболист сможет перейти мадридский Реал свободным агентом.

Видео дня

Контракт француза с парижанами рассчитан до лета следующего года.

Также отмечается, что парижский клуб разозлен на Мбаппе из-за того, что он отклонил бешеное предложение Аль-Хилаля.

Читайте также:
ПСЖ попытается запереть Мбаппе в золотой клетке — СМИ

Ранее сообщалось, что лондонский Тоттенхэм включился в борьбу за звезду ПСЖ Килиана Мбаппе.

Также было известно, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе понимают, что уход футболиста — неизбежен.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Килиан Мбаппе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X