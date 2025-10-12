«Он дает мне советы и помогает». Мбаппе назвал футболиста, который является для него образцом

12 октября, 16:32
Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о бывшем игроке «сливочных» Криштиану Роналду, который теперь защищает цвета саудовского Аль-Насра.

Мбаппе заявил, что Роналду является для него примером в футболе и до сих пор помогает ему советами, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Fútbol en Movistar Plus+.

«Роналду всегда был для меня образцом, примером для подражания. Мне повезло, ведь мы общаемся — он дает мне советы и помогает.

Криштиану — номер один, эталон Реала. Люди до сих пор вспоминают его и говорят о нем", — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе пропустит выездной матч против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026.

