«Без сомнения». Мбаппе назвал лучший футбольный клуб мира

По словам Килиана, Реал — лучший клуб мира, но и ПСЖ входит в элиту, сообщает Marca.

«Это очень разные клубы с разной историей. ПСЖ — гораздо более молодой клуб, а Реал существует гораздо дольше и имеет более богатую историю. Культура у них тоже разная.

Без сомнения, Реал — лучший клуб в мире, но ПСЖ тоже входит в число лучших. Это два разных подхода к футболу, и я горжусь тем, что был частью Реала и ПСЖ", — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил Золотую бутсу.