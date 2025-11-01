«Без сомнения». Мбаппе назвал лучший футбольный клуб мира

1 ноября, 16:20
Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Звездный нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем нынешнем клубе и бывшей команде -- парижском ПСЖ.

По словам Килиана, Реал — лучший клуб мира, но и ПСЖ входит в элиту, сообщает Marca.

«Это очень разные клубы с разной историей. ПСЖ — гораздо более молодой клуб, а Реал существует гораздо дольше и имеет более богатую историю. Культура у них тоже разная.

Без сомнения, Реал — лучший клуб в мире, но ПСЖ тоже входит в число лучших. Это два разных подхода к футболу, и я горжусь тем, что был частью Реала и ПСЖ", — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил Золотую бутсу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Реал Мадрид ПСЖ (Paris SG) Килиан Мбаппе Футбол

