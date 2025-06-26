Мбаппе подал в суд на ПСЖ: в чем суть скандала

Во Франции разгорелся скандал между ПСЖ и его бывшим игроком Килианом Мбаппе, который теперь выступает за мадридский Реал

Мбаппе подал на ПСЖ в суд, обвинив клуб в моральном преследовании и попытке заставить подписать контракт, сообщает L’Equipe.

По данным прокуратуры, Мбаппе обратился к правоохранителям еще 16 мая, а в его жалобе отмечается изоляции в клубе летом 2023 года, когда его перевели в так называемый «лофт» — группу игроков, которых отстраняют от основной команды. Эту практику считают одним из способов давления на футболистов.

Для расследования дела были назначены два следственных судьи. Стоит отметить, что Мбаппе — не единственный, кто пожаловался на подобное отношение со стороны ПСЖ. Похожее заявление ранее поступило и от французской футболистки Хейры Хамрауи.

В январе 2024 года Профсоюз футболистов Франции подал коллективную жалобу против ряда клубов из-за практики «лофтов», обвинив их в системном психологическом давлении и манипуляциях с трансферной стоимостью игроков.

Мбаппе выступал за ПСЖ в течение 2017−2024 годов, после чего перешел в Реал.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе возникли проблемы со здоровьем, из-за чего он пока не сыграл ни одного матча на Клубном чемпионате мира.