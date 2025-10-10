«Оставьте уже его в покое»: Мбаппе встал на защиту главной звезды Барселоны

Французский футболист призвал перестать следить за личной жизнью испанца.

«Ламин Ямаль? Вы можете видеть, что он имеет большую страсть к футболу. И это единственное, чего он не может потерять.

Реклама

Остальное — это его личная жизнь. Люди слишком много говорят о его личной жизни. Оставьте уже его в покое. Людям нужно осознать, что в футболе он топ-игрок, но в жизни он все еще 18-летний парень. В этом возрасте все совершают ошибки. Ты делаешь что-то хорошо, а что-то плохо.

В конце концов, он получит свой жизненный опыт. Пусть он сам поймет, что для него хорошо. Сейчас нужно смотреть только на то, что он делает на футбольном поле. То, что Ламин делает за его пределами, не имеет значения — это не серьезно. Он — очень большой талант и выберет тот путь, который сам захочет. Я желаю ему успеха", — сказал Мбаппе в интервью Movistar.

В текущем сезоне Ямаль провел пять матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что звезда Реала обошел Шевченко по голам в Лиге чемпионов.