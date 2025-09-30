Благодаря хет-трику в Казахстане. Звезда Реала обошел Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Винисиус и Мбаппе (Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev)
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота Кайрата (5:0) во втором туре Лиги чемпионов.
Француз открыл счет с пенальти на 25-й минуте. В начале второго тайма Мбаппе вышел один на один с голкипером казахстанцев и переиграл его точным ударом. На 73-й минуте форвард забил третий гол в матче мощным выстрелом в угол ворот.
Таким образом Мбаппе отметился 58-м, 59-м и 60-м голами в Лиге чемпионов, обогнав легендарного нападающего киевского Динамо и Милана Андрея Шевченко, который забил 59 мячей в самом престижном турнире Европы.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за всю историю (с учетом квалификации):
- Криштиану Роналду (Португалия) — 141 гол
- Лионель Месси (Аргентина) — 129 голов
- Роберт Левандовский (Польша) — 105 голов
- Карим Бензема (Франция) — 90 голов
- Рауль (Испания) — 71 гол
- Руд ван Нистелрой (Нидерланды) — 60 голов
- Килиан Мбаппе (Франция) — 60 голов
- Андрей Шевченко (Украина) — 59 голов
Напомним, что Мбаппе в нынешней Лиге чемпионов отметился пятью забитыми голами.
