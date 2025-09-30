Благодаря хет-трику в Казахстане. Звезда Реала обошел Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота Кайрата (5:0) во втором туре Лиги чемпионов .

Француз открыл счет с пенальти на 25-й минуте. В начале второго тайма Мбаппе вышел один на один с голкипером казахстанцев и переиграл его точным ударом. На 73-й минуте форвард забил третий гол в матче мощным выстрелом в угол ворот.

Реклама

Таким образом Мбаппе отметился 58-м, 59-м и 60-м голами в Лиге чемпионов, обогнав легендарного нападающего киевского Динамо и Милана Андрея Шевченко, который забил 59 мячей в самом престижном турнире Европы.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за всю историю (с учетом квалификации):

Криштиану Роналду ( Португалия) — 141 гол Лионель Месси ( Аргентина) — 129 голов Роберт Левандовский ( Польша) — 105 голов Карим Бензема ( Франция) — 90 голов Рауль ( Испания) — 71 гол Руд ван Нистелрой ( Нидерланды) — 60 голов Килиан Мбаппе ( Франция) — 60 голов Андрей Шевченко ( Украина) — 59 голов

Килиан Мбаппе и Андрей Шевченко / Фото: instagram.com/k.mbappe

Напомним, что Мбаппе в нынешней Лиге чемпионов отметился пятью забитыми голами.

Ранее мы сообщали, что легендарный Юрген Клопп сделал заявление о своем будущем.