Благодаря хет-трику в Казахстане. Звезда Реала обошел Шевченко по голам в Лиге чемпионов

30 сентября, 22:54
Винисиус и Мбаппе (Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev)

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота Кайрата (5:0) во втором туре Лиги чемпионов.

Француз открыл счет с пенальти на 25-й минуте. В начале второго тайма Мбаппе вышел один на один с голкипером казахстанцев и переиграл его точным ударом. На 73-й минуте форвард забил третий гол в матче мощным выстрелом в угол ворот.

Таким образом Мбаппе отметился 58-м, 59-м и 60-м голами в Лиге чемпионов, обогнав легендарного нападающего киевского Динамо и Милана Андрея Шевченко, который забил 59 мячей в самом престижном турнире Европы.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за всю историю (с учетом квалификации):

  1. Криштиану Роналду (Португалия) — 141 гол
  2. Лионель Месси (Аргентина) — 129 голов
  3. Роберт Левандовский (Польша) — 105 голов
  4. Карим Бензема (Франция) — 90 голов
  5. Рауль (Испания) — 71 гол
  6. Руд ван Нистелрой (Нидерланды) — 60 голов
  7. Килиан Мбаппе (Франция) — 60 голов
  8. Андрей Шевченко (Украина) — 59 голов
Килиан Мбаппе и Андрей Шевченко (Фото: instagram.com/k.mbappe)
Килиан Мбаппе и Андрей Шевченко / Фото: instagram.com/k.mbappe

Напомним, что Мбаппе в нынешней Лиге чемпионов отметился пятью забитыми голами.

