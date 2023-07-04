Мбаппе перешел в Реал за космические деньги — СМИ
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала.
Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на журналиста Франсуа Галлардо.
По информации источника, «сливочные» закрыли сделку, заплатив французскому клубу 224 миллиона евро + 56 млн бонусов.
Также отмечается, что трансфер француза в Реал станет самым дорогим в истории футбола, перебив рекорд Неймара. Бразилец летом 2017 перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 млн евро.
Француз перебрался в парижский клуб в 2017 году из Монако. В прошлом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча, забил 41 гол и отдал десять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль был готов заплатить за Мбаппе огромные деньги.