Мбаппе перешел в Реал за космические деньги — СМИ 4 июля, 20:20 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на журналиста Франсуа Галлардо.



По информации источника, «сливочные» закрыли сделку, заплатив французскому клубу 224 миллиона евро + 56 млн бонусов.

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Также отмечается, что трансфер француза в Реал станет самым дорогим в истории футбола, перебив рекорд Неймара. Бразилец летом 2017 перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 млн евро.

Француз перебрался в парижский клуб в 2017 году из Монако. В прошлом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча, забил 41 гол и отдал десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль был готов заплатить за Мбаппе огромные деньги.