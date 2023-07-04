Мбаппе перешел в Реал за космические деньги — СМИ

4 июля, 20:20
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала.

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Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на журналиста Франсуа Галлардо.

По информации источника, «сливочные» закрыли сделку, заплатив французскому клубу 224 миллиона евро + 56 млн бонусов.

Видео дня

https://twitter.com/Raul20896774/status/1676250286728310787

Также отмечается, что трансфер француза в Реал станет самым дорогим в истории футбола, перебив рекорд Неймара. Бразилец летом 2017 перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 млн евро.

Француз перебрался в парижский клуб в 2017 году из Монако. В прошлом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча, забил 41 гол и отдал десять голевых передач.

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Ранее сообщалось, что Ливерпуль был готов заплатить за Мбаппе огромные деньги.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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