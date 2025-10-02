Француз открыл счет с пенальти на 25-й минуте встречи, в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды после выхода один на один, а на 73-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сделал счет разгромным. Благодаря этим трем мячам Мбаппе был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Среди других претендентов на это звание были: форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче с Монако (2:2), нападающий Наполи Расмус Хойлунд, дважды забивший Спортингу (2:1), а также вингер Буде-Глимт Йенс Хеуге, отметившийся двумя голами в игре против Тоттенхэма (2:2).

Интересно, что благодаря этому хет-трику Мбаппе обошел Андрея Шевченко по количеству голов в самом престижном европейском турнире. В Казахстане француз забил свои 58-й, 59-й и 60-й мячи в ЛЧ, превзойдя показатель легендарного нападающего Динамо и Милана, который остановился на 59 голах.

Отметим, что Реал после двух туров занимает второе место в группе Лиги чемпионов, имея шесть очков.

