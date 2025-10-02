Назван лучший игрок второго тура Лиги чемпионов — он обошел Шевченко по голам в турнире
Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS/Susana Vera)
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота Кайрата (5:0).
Француз открыл счет с пенальти на 25-й минуте встречи, в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды после выхода один на один, а на 73-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сделал счет разгромным. Благодаря этим трем мячам Мбаппе был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
Среди других претендентов на это звание были: форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче с Монако (2:2), нападающий Наполи Расмус Хойлунд, дважды забивший Спортингу (2:1), а также вингер Буде-Глимт Йенс Хеуге, отметившийся двумя голами в игре против Тоттенхэма (2:2).
Интересно, что благодаря этому хет-трику Мбаппе обошел Андрея Шевченко по количеству голов в самом престижном европейском турнире. В Казахстане француз забил свои 58-й, 59-й и 60-й мячи в ЛЧ, превзойдя показатель легендарного нападающего Динамо и Милана, который остановился на 59 голах.
Отметим, что Реал после двух туров занимает второе место в группе Лиги чемпионов, имея шесть очков.
Ранее писали, что мама звезды Барселоны будет брать деньги за совместный ужин с ней.