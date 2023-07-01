Мбаппе в ближайшие часы станет игроком Реала — журналист
Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Мадридский Реал и ПСЖ договорились о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных».
Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил журналист Франсуа Галлардо.
Сумма трансфера пока не разглашается.
К ПСЖ Мбаппе присоединился из Монако за 180 млн евро и стал один из лидеров команды. В прошлом сезоне за 34 матча в Лиге 1 француз забил 29 голов и отдал шесть голевых передач.
Также Реал был готов подписать Мбаппе в следующем году в статусе свободного агента, заплатив ему космический бонус за лояльность.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль был готов заплатить огромные деньги за француза.