Мбаппе в ближайшие часы станет игроком Реала — журналист

1 июля, 11:40
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Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Мадридский Реал и ПСЖ договорились о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил журналист Франсуа Галлардо.

Сумма трансфера пока не разглашается.

К ПСЖ Мбаппе присоединился из Монако за 180 млн евро и стал один из лидеров команды. В прошлом сезоне за 34 матча в Лиге 1 француз забил 29 голов и отдал шесть голевых передач.

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Также Реал был готов подписать Мбаппе в следующем году в статусе свободного агента, заплатив ему космический бонус за лояльность.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль был готов заплатить огромные деньги за француза.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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