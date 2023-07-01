Мбаппе в ближайшие часы станет игроком Реала — журналист 1 июля, 11:40 Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Мадридский Реал и ПСЖ договорились о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил журналист Франсуа Галлардо.

Сумма трансфера пока не разглашается.

🚨 Todo lo que está saliendo y saldrá en la prensa es un PARIPÉ.



Todo está CERRADO y ACORDADO.



Kylian Mbappé será OFICIALMENTE jugador del Real Madrid LA SEMANA QUE VIENE.



No os preocupéis. Os pido mucha tranquilidad.



La cuenta atrás ha comenzado…



¡Fin boom! 👉🏼💣🔥 pic.twitter.com/IGqW5K8kww — François Gallardo (@F_GallardoTV) June 30, 2023

К ПСЖ Мбаппе присоединился из Монако за 180 млн евро и стал один из лидеров команды. В прошлом сезоне за 34 матча в Лиге 1 француз забил 29 голов и отдал шесть голевых передач.

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Также Реал был готов подписать Мбаппе в следующем году в статусе свободного агента, заплатив ему космический бонус за лояльность.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль был готов заплатить огромные деньги за француза.