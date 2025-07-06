Мбаппе посвятил забитый гол на клубном ЧМ погибшему футболисту Ливерпуля — видео

6 июля, 10:02
Поделиться:
Килиан Мбаппе почтил память Диогу Жоты (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Килиан Мбаппе почтил память Диогу Жоты (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Мадридский Реал пробился в полуфинал клубного чемпионата мира-2025, переиграв Боруссию Дортмунд.

Читайте также:
Дембеле повторил празднование погибшего футболиста Ливерпуля после гола на клубном ЧМ — видео

Третий мяч «сливочных» на свое имя записал Килиан Мбаппе. Французский нападающий забил ударом через себя.

Мбаппе после забитого гола подбежал к камере и посвятил гол погибшему в автокатастрофе нападающему Ливерпуля Диогу Жоте. Напомним, что игрок сборной Португалии попал в ДТП несколько дней назад, в результате которого погиб вместе со своим братом.

Реклама

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1941624608014180831

В полуфинале клубного чемпионата мира Реал сыграет с ПСЖ, который до этого переиграл Баварию.

Читайте также:
Ливерпуль выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю его зарплату по контракту

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Напомним, что в Португалии прошли похороны Диогу Жоты и его брата.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Килиан Мбаппе ФК Реал Мадрид клубный чемпионат мира Сборная Португалии ФК Ливерпуль Боруссия Дортмунд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies