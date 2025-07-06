Мбаппе посвятил забитый гол на клубном ЧМ погибшему футболисту Ливерпуля — видео
Килиан Мбаппе почтил память Диогу Жоты (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Мадридский Реал пробился в полуфинал клубного чемпионата мира-2025, переиграв Боруссию Дортмунд.
Третий мяч «сливочных» на свое имя записал Килиан Мбаппе. Французский нападающий забил ударом через себя.
Мбаппе после забитого гола подбежал к камере и посвятил гол погибшему в автокатастрофе нападающему Ливерпуля Диогу Жоте. Напомним, что игрок сборной Португалии попал в ДТП несколько дней назад, в результате которого погиб вместе со своим братом.
В полуфинале клубного чемпионата мира Реал сыграет с ПСЖ, который до этого переиграл Баварию.
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.
Напомним, что в Португалии прошли похороны Диогу Жоты и его брата.