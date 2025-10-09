«Были люди, которые хотели, чтобы я ушел». Звездный футболист раскрыл неожиданные подробности своего ухода из Баварии

9 октября, 09:33
Кингсли Коман (Фото: Кингсли Коман/Instagram)

Французский футболист Кингсли Коман рассказал детали о том, почему ушел из мюнхенской Баварии.

По словам 29-летнего вингера, он не планировал покидать Баварию этим летом, но не все хотели его видеть в команде, сообщает L’Equipe.

«В конце трансферного окна случились некоторые вещи, не хочу их называть, которые усложнили ситуацию. Меня не выгоняли, но дали понять, что клуб открыт к моему уходу из-за финансовой ситуации.

Меня любил тренер, болельщики, некоторые члены правления… Но не все. Были люди в клубе, которые хотели, чтобы я ушел.

Я обязательно вернусь, чтобы попрощаться, ведь провел там почти десять лет. Это клуб, который останется самым близким моему сердцу", — сказал Коман.

в августе Коман перешел в саудовский Аль-Насра менее чем за 30 миллионов евро. В составе Баварии он отыграл 312 матчей, забил 67 голов и сделал 56 результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал планирует подписать вингера мюнхенской Баварии Майкла Олисе, который в сентябре в составе сборной Франции забил гол Украине в отборе ЧМ-2026.

