Самый молодой в истории. Игрок Металлиста побил рекорд украинского футбола 4 мая, 20:00 Кирилл Дигтярь (Фото:Днепр-1)

В матче 24-го тура УПЛ Днепр-1 — Металлист в составе гостей на поле вышел 15-летний Кирилл Дигтярь, ставший самым молодым футболистом в истории чемпионата Украины.



Дигтярь сыграл в 15 лет 159 дней и побил рекорд Юрия Фенина (Таврия), который был установлен еще 4 ноября 1992 года, сообщает УПЛ.

Напомним, что самым молодым футболистом сезона-2022/23 до этого матча также был представитель Металлиста — Даниил Кайдалов. Он дебютировал в элите ЧУ в 16 лет 296 дней.

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Топ-10 самых молодых футболистов в истории чемпионата Украины

15 лет 159 дней. Кирилл Дигтярь ( Металлист) — 03.05.2023.

15 лет 221 день. Юрий Фенин ( Таврия) — 04.11.1992.

15 лет 290 дней. Владимир Гапон ( Волынь) — 20.05.1995.

15 лет 314 дней. Сергей Коврыжкин ( Таврия) — 12.05.1995.

15 лет 330 дней. Алексей Телятников ( Торпедо) — 15.09.1996.

16 лет 34 дня. Сергей Перхун ( Днепр) — 08.10.1993.

16 лет 38 дней. Виталий Иванко ( Металлург Д) — 17.05.2008.

16 лет 81 день. Даниил Савин ( Мариуполь) — 18.09.2021.

16 лет 83 дня. Иван Малимон ( Темп) — 15.10.1994.

16 лет 110 дней. Павел Рыбковский ( Волынь) — 30.10.2005.

Ранее форвард Манчестер Сити побил рекорд по количеству голов в английской Премьер-лиге.

