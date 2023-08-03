Историческое достижение. Впервые футбольный клуб с Фарерских островов сыграет на групповом этапе еврокубков 3 августа, 11:10 Клаксвик в третьем раунде квалификации ЛЧ сыграет с Мольде (Фото:ФК Клаксвик)

Фарерский Клаксвик обыграл по итогам двух матчей шведский Хакен во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в групповой этап еврокубков

Первый матч завершился вничью 0:0, а второй — 3:3. В серии пенальти сильнее оказался Клаксвик, который вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с норвежским Мольде.

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Таким образом, клуб с Фарерских островов гарантировал себе место в групповом этапе еврокубков.

Если Клаксвик вылетит в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, то сыграет в плей-офф отбора Лиги Европы, где поражение будет гарантировать путевку в группу третьего по значимости еврокубкового турнира Европы — Лигу конференций.

До сих пор ни один клуб с Фарерских островов не выступал на групповом этапе еврокубков.

Ранее украинский Днепр-1 проиграл греческому Панатинаикосу и вылетел из Лиги чемпионов.