Набрал «2+1» и забил в падении через себя. Месси провел феноменальный матч в чемпионате Франции — видео

7 августа, 11:33
Сам матч завершился со счетом 5:0 (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Сам матч завершился со счетом 5:0 (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси стал одним из главных героев матча 1-го тура чемпионата Франции против Клермона.

35-летний нападающий в этой игре отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Украшением поединка стал последний гол. На 86-й минуте Месси получил мяч в штрафной хозяев от Леандро Паредеса, принял его на грудь и пробил в падении через себя над вратарем соперника.

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https://www.youtube.com/watch?v=NllLtyvuBk0

Другим героем этой встречи стал Неймар, который забил первый гол в игре. Также на счету бразильца три результативные передачи.

Сам матч завершился со счетом 5:0. По голу в поединке также забили Ашраф Хакими и Маркиньос.

Сообщалось, что голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть Суперкубок Франции.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар Лионель Месси Видео Французская Лига 1

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