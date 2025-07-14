Финал клубного ЧМ-2025 по футболу: кто выиграл и какой счет

Решающий матч чемпионата мира по футболу среди клубов состоялся на MetLife Stadium в Ист-Разерфорде (штат Нью-Джерси).

Трофей разыграли лондонский Челси и парижский Пари Сен-Жермен.

Победу одержал Челси со счетом — 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. Коул Палмер на 22-й и 30-й минутах оформил дубль. А на 43-й минуте Жоао Педро забил третий мяч в матче.

Таким образом, Челси во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В предыдущий раз англичане стали чемпионами в 2021 году.