Реал с Луниным — шестой. Суперкомпьютер назвал победителя клубного чемпионата мира

28 июня, 13:44
Поделиться:
ПСЖ является главным претендентом на победу на клубном чемпионате мира (Фото: Reuters/Stephen Brashear)

ПСЖ является главным претендентом на победу на клубном чемпионате мира (Фото: Reuters/Stephen Brashear)

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу-2025, по итогам которого стали известны пары 1/8 финала.

Читайте также:
«Я уже устал». Один из лидеров Реала пропустит длительный срок из-за операции

Аналитический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Суперкомпьютер посчитал, что действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ является главным фаворитом на триумф — 20.6%.

Реклама

Вторым претендентом в списке является Манчестер Сити — 20.4%. Тройку закрывает финалист Лиги чемпионов Интер — 12.4%.

Отметим, что мадридский Реал с украинским вратарем Андреем Луниным расположился на шестой строчке с 9.7% на победу в турнире.

Шансы команд на победу в турнире / Opta Analyst
Фото: Шансы команд на победу в турнире / Opta Analyst
Читайте также:
Семикратный победитель Лиги чемпионов хочет подписать игрока сборной Украины — тренер одобрил трансфер

Напомним, что определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Манчестер Сити ФК Реал Мадрид Бавария (Мюнхен) ФК Челси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies