ПСЖ является главным претендентом на победу на клубном чемпионате мира (Фото: Reuters/Stephen Brashear)

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу-2025, по итогам которого стали известны пары 1/8 финала.

Аналитический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Суперкомпьютер посчитал, что действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ является главным фаворитом на триумф — 20.6%.

Вторым претендентом в списке является Манчестер Сити — 20.4%. Тройку закрывает финалист Лиги чемпионов Интер — 12.4%.

Отметим, что мадридский Реал с украинским вратарем Андреем Луниным расположился на шестой строчке с 9.7% на победу в турнире.

Фото: Шансы команд на победу в турнире / Opta Analyst

Напомним, что определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира.