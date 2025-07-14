Шевченко сыграл с легендами футбола на стадионе, где состоялся финал клубного ЧМ-2025 — фото
Андрей Шевченко и его бывший партнер по Милану Кака и его бывший партнер по Милану (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)
В рамках финала клубного чемпионата мира Челси одолел ПСЖ (3:0). Аристократы во второй раз выиграли трофей, а также стали первыми победителями обновленного формата соревнований.
Недавно на странице в Инстаграме президент УАФ Андрей Шевченко опубликовал пост, в котором поздравил лондонцев с успехом. Бывший украинский форвард побывал на финале и даже сыграл с легендами футбола в товарищеском матче на стадионе МетЛайф в Нью-Йорке. Шевченко сделал фотографию, в частности, с обладателем Золотого мяча-2007 бразильцем Кака, с которым играл в Милане.
«Поздравляем ФК Челси с победой на клубном чемпионате мира по футболу 2025!
Большое достижение для клуба, игроков и болельщиков. Горд видеть, как одна из моих бывших команд достигла вершины мирового футбола. Наслаждайтесь этим моментом — вы этого заслуживаете!
Рад, что познакомился с вами, Джанни Инфантино — президент ФИФА — и имел время поиграть со многими друзьями и легендами на стадионе МетЛайф", — написал Андрей.
Напомним, что Шевченко играл за Челси в 2006—2008 годах. Всего провел 77 игр, забил 22 гола и отдал 11 ассистов.
С начала 2024 года легендарный экс-футболист занимает должность главы Украинской ассоциации футбола.
Кстати, президент США Дональд Трамп вместе с главой ФИФА выдавал индивидуальные награды игрокам. Одну золотую медаль Трамп спрятал в карман.
Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси. Луису Энрике грозит строгое наказание.
