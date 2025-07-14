Команда Мудрика будет играть в уникальных футболках благодаря успеху на клубном ЧМ-2025 — фото

14 июля, 11:13
Челси — победитель КСЧ-2025 (Фото: Рейтер/Марк Смит)

Лондонский Челси победил ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного мундиаля. Аристократы во второй раз в истории завоевали трофей и стали первыми победителями обновленного формата соревнований.

Также благодаря успеху на чемпионате мира среди клубов английская команда будет играть в уникальных футболках. Все потому, что теперь кроме эмблемы Челси на футболках будет эксклюзивный значок победителей клубного чемпионата мира, который схож с логотипом КЧМ-2025. Он создан в двух цветах: золотом на белом и белом на золотом. А еще там изображены слова Чемпионы мира (на английском языке).

Отметим, что ранее команда-победитель КЧМ могла носить такую эмблему в течение одного года, пока не был коронован новый чемпион. С новым форматом турнир будет проводиться каждые четыре года, а это значит, что Челси будет считаться чемпионом мира, пока на клубном ЧМ-2029 года не определится новый победитель.

Кстати, президент США Дональд Трамп вместе с главой ФИФА выдавал индивидуальные награды игрокам. Одну золотую медаль Трамп спрятал в карман.

Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.

Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.

