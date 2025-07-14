Челси покорилось уникальное достижение после победы на клубном ЧМ-2025

По старому формату лондонцы выигрывали золотые награды в 2021 году. Однако тогда победа мало чего стоила и решалась для европейских клубов, условно говоря, в одном матче. Сейчас команде Энцо Марески на пути к финалу пришлось сыграть семь матчей, в том числе в решающей игре — против лучшей, как считалось, команды мира — ПСЖ.

Теперь Челси добавил в свою коллекцию и совершенно новый трофей, которого пока что ни у кого больше нет. А потому лондонский клуб является первым в мире победителем абсолютно всех возможных престижных турниров как на национальном, так и на международном уровне.

Отметим, что Челси — 6-кратный чемпион Англии, 8-кратный обладатель Кубка Англии, 5-кратный обладатель Кубка английской лиги, 4-кратный обладатель Суперкубка Англии. На европейской арене Аристократы выигрывали Лигу чемпионов (дважды), Лигу Европы (дважды), несуществующий Кубок обладателей кубков (дважды), Суперкубок УЕФА (дважды), а также в прошлом сезоне — Лигу конференций УЕФА.

