«Выиграли в первые 10 минут»: коуч Челси объяснил причину неожиданного успеха в финале клубного ЧМ

Лондонский Челси победил ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного мундиаля. Аристократы во второй раз в истории завоевали трофей чемпиона мира среди клубов и стали первыми победителями обновленного формата соревнований.

После игры главный тренер лондонцев Энцо Мареска рассказал, благодаря чему его подопечные неожиданно одолели парижан, которые впервые с февраля 2023-го пропустили трижды за первый тайм.

«Нет слов относительно игроков. Все они заслужили это [победу в финале клубного ЧМ] и это замечательный момент. Как по мне, мы выиграли матч в первые 10 минут. Мы определили темп игры и очень хорошо прессинговали их. Условия делали эту задачу трудной, но мы продолжали, и ребятам это удалось», — цитирует слова Марески BBC.

Отметим, что для Энцо это второй трофей с Челси, добытый в первый сезон работы — перед этим испанец также стал обладателем Лиги конференций. Кроме этого, Синие под руководством Марески финишировали на четвертом месте и в сезоне 2025/26 будут играть в основном раунде Лиги чемпионов.

Кстати, на нашем сайте есть видеообзор финала клубного чемпионата мира-2025.

Ранее тренер ПСЖ рассказал о стычке после фиаско в финале клубного ЧМ.