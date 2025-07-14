Герой финала клубного ЧМ-2025 повторил рекорд Азара
Коул Палмер — футболист Челси и сборной Англии (Фото: REUTERS/Lee Smith)
В решающем матче клубного чемпионата мира Челси одолел ПСЖ со счетом — 3:0.
Героем матча стал лидер лондонского клуба Коул Палмер. 23-летний форвард отметился дублем в ворота парижан, а еще отдал ассист в матче, чем повторил достижение Эдена Азара.
Палмер стал лишь вторым игроком Аристократов с сезона-2013/14, который совершил три голевых действия в финале любого соревнования. Об этом информирует Opta Jose.
В 2019-м Азар забил два гола и отдал результативную передачу в финале Лиги Европы УЕФА.
Отметим, что в сезоне 2024/2025 Коул забил 18 голов и отдал 14 ассистов в 52 матчах.
Кстати, Палмер признался, что был удивлен пребыванием Трампа на праздновании команды.
