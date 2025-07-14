Герой финала клубного ЧМ-2025 повторил рекорд Азара

14 июля, 14:58
Коул Палмер — футболист Челси и сборной Англии (Фото: REUTERS/Lee Smith)

В решающем матче клубного чемпионата мира Челси одолел ПСЖ со счетом — 3:0.

Героем матча стал лидер лондонского клуба Коул Палмер. 23-летний форвард отметился дублем в ворота парижан, а еще отдал ассист в матче, чем повторил достижение Эдена Азара.

Палмер стал лишь вторым игроком Аристократов с сезона-2013/14, который совершил три голевых действия в финале любого соревнования. Об этом информирует Opta Jose.

В 2019-м Азар забил два гола и отдал результативную передачу в финале Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 Коул забил 18 голов и отдал 14 ассистов в 52 матчах.

Кстати, Палмер признался, что был удивлен пребыванием Трампа на праздновании команды.

Ранее мы писали, что Челси покорилось уникальное достижение после победы на клубном ЧМ-2025. А следующие четыре сезона они будут играть в особых футболках.

