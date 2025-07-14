Тренеру ПСЖ грозит строгое наказание после стычки в финале клубного ЧМ-2025

После финального свистка между игроками обеих команд произошел конфликт, во время которого камеры зафиксировали, как главный тренер ПСЖ Луис Энрике схватил за горло футболиста Челси Жоао Педро. После контакта форвард, забивший один из голов в матче, упал на газон, схватившись за лицо.

Бывший арбитр из Испании Иттуральдо Гонсалес рассказал, что тренер парижан может подвергнуться строгому дисциплинарному взысканию, вплоть до длительной дисквалификации. Окончательное решение теперь зависит от официальных структур, которые рассматривают инцидент.

«Тот факт, что турнир завершился, не означает, что Луис Энрике застрахован от возможных санкций. Регламент предусматривает, что желтые и красные карточки аннулируются после завершения турнира, но ФИФА может накладывать наказание на определенный период времени в случае агрессии. Если посмотреть на действия, то они заслуживают наказания», — заявил Гонсалес в комментарии для AS .

