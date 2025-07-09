Героем матча стал 23-летний форвард Жоау Педро, который оформил дубль в ворота бразильской команды.

Педро является воспитанником Флуминенсе, а потому, ни первый, ни второй гол он не праздновал.

«Они дали мне все. Этот клуб показал меня миру. Я здесь только потому, что во Флуминенсе поверили в меня. Мне действительно их очень жаль, но это футбол, а я профессионал — я должен выполнять свою работу.

Благодаря месту в стартовом составе я имел больше времени на то, чтобы проявить себя, а потому должен был забивать. Мы победили, а команда играла действительно прекрасно — это очень важно", — пояснил Педро после игры.

Отметим, что в 2019 году бразилец из Флуминенсе перебрался в Уотфорд, а затем попал в Брайтон. Неделю назад Жоау стал игроком Челси — Аристократы заплатили Чайкам 55 миллионов фунтов.

Добавим, что в финале Челси встретится с победителем пары ПСЖ — Реал Мадрид, который определится 9 июля. Матч состоится в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что легендарный ринг-анонсер, который работает на боях Усика, открыл матч Флуминенсе — Челси.