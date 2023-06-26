ФИФА назвала страну, в которой впервые в истории состоится клубный чемпионат мира

26 июня, 19:51
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Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года. (Фото:ФИФА)

Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года. (Фото:ФИФА)

Клубный чемпионат мира по футболу состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Решение было принято после визита делегации Международной федерации футбола в Джидду для оценки подготовки к турниру, сообщает официальный сайт ФИФА.

Саудовская Аравия впервые станет хозяином клубного чемпионата мира.

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Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года.

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Европу на клубном чемпионате мира представит победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити. От Азии сыграет японский клуб Урава Ред Даймондс. Также в турнире сыграют египетский Аль-Ахли, мексиканский Леон, новозеландский Окленд Сити и Аль-Иттихад из Саудовской Аравии.

Также на турнире как представитель Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сыграет чемпион Кубка Либертадорес, однако победитель еще неизвестен.

Победителем предыдущего клубного чемпионата мира стал Реал, который с украинцем Андреем Луниным в финале обыграл аравийский Аль-Хиляль.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Манчестер Сити Саудовская Аравия Клубный ЧМ

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