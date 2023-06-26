ФИФА назвала страну, в которой впервые в истории состоится клубный чемпионат мира
Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года. (Фото:ФИФА)
Клубный чемпионат мира по футболу состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Решение было принято после визита делегации Международной федерации футбола в Джидду для оценки подготовки к турниру, сообщает официальный сайт ФИФА.
Саудовская Аравия впервые станет хозяином клубного чемпионата мира.
Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года.
Европу на клубном чемпионате мира представит победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити. От Азии сыграет японский клуб Урава Ред Даймондс. Также в турнире сыграют египетский Аль-Ахли, мексиканский Леон, новозеландский Окленд Сити и Аль-Иттихад из Саудовской Аравии.
Также на турнире как представитель Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сыграет чемпион Кубка Либертадорес, однако победитель еще неизвестен.
Победителем предыдущего клубного чемпионата мира стал Реал, который с украинцем Андреем Луниным в финале обыграл аравийский Аль-Хиляль.