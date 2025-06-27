До финала: полная сетка плей-офф клубного ЧМ-2025

На клубном чемпионате мира по футболу завершился групповой этап, далее команды ждет стадия плей-офф.

В турнире продолжают участвовать команды двух украинцев — мадридский Реал Андрея Лунина и лиссабонская Бенфика Анатолия Трубина. Увы Лос-Анджелес Артема Смолякова не смог преодолеть групповой барьер.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 1/8 ФИНАЛА:

28.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) — Ботафого (Бразилия)

28.06. 23:00. Бенфика (Португалия) — Челси (Англия)

29.06. 19:00. ПСЖ (Франция) — Интер Майами (США)

29.06. 23:00. Фламенго (Бразилия) — Бавария (Германия)

30.06. 22:00. Интер (Италия) — Флуминенсе (Бразилия)

01.07. 04:00. Манчестер Сити (Англия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

01.07. 22:00. Реал (Испания) — Ювентус (Италия)

02.07. 04:00. Боруссия Д (Германия) — Монтеррей (Мексика)

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

QF1. 04.07. 22:00. Интер (Италия)/Флуминенсе (Бразилия) — Манчестер Сити (Англия)/Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

QF2. 05.07. 04:00. Палмейрас (Бразилия)/Ботафого (Бразилия) — Бенфика (Португалия)/Челси (Англия)

QF3. 05.07. 19:00. ПСЖ (Франция)/Интер Майами (США) — Фламенго (Бразилия)/Бавария (Германия)

QF4. 05.07. 23:00. Реал (Испания)/Ювентус (Италия) — Боруссия Д (Германия)/Монтеррей (Мексика)

ПОЛУФИНАЛЫ

SF1. 08.07. 22:00. Winner QF1 — Winner QF2



SF2. 09.07. 22:00. Winner QF3 — Winner QF4

ФИНАЛ

13.07. 22:00. Winner SF1 — Winner SF2

