Трамп удивил капитана Челси во время поднятия трофея клубного ЧМ

В США завершился обновленный чемпионат мира среди клубов. Победителем мундиаля стал Челси, который в финале уверенно одолел ПСЖ (3:0).

Интересный эпизод случился во время церемонии награждения команд, в которой принял участие президент США Дональд Трамп.

Капитан Челси Рис Джеймс удивлен, что глава Белого дома присутствовал возле его команды во время поднятия трофея клубного ЧМ.

«Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами, но, видимо, это показывает, насколько велик этот турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал нам наслаждаться моментом», — рассказал Джеймс.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Президент США вместе с главой ФИФА выдавал индивидуальные награды игрокам. Одну золотую медаль Трамп спрятал в карман.

