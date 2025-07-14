Трамп удивил капитана Челси во время поднятия трофея клубного ЧМ

14 июля, 10:08
Рис Джеймс поднял трофей победителя КЧС (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

В США завершился обновленный чемпионат мира среди клубов. Победителем мундиаля стал Челси, который в финале уверенно одолел ПСЖ (3:0).

Интересный эпизод случился во время церемонии награждения команд, в которой принял участие президент США Дональд Трамп.

Капитан Челси Рис Джеймс удивлен, что глава Белого дома присутствовал возле его команды во время поднятия трофея клубного ЧМ.

«Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами, но, видимо, это показывает, насколько велик этот турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал нам наслаждаться моментом», — рассказал Джеймс.

REUTERS/Amanda Perobelli
Президент США вместе с главой ФИФА выдавал индивидуальные награды игрокам. Одну золотую медаль Трамп спрятал в карман.

Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.

Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.

Редактор: Александр Волочан

