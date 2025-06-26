В группе F Боруссия Дортмунд и Флуминенсе вышли в плей-офф клубного чемпионата мира .

Немецкий клуб в заключительном туре группового этапа со счетом 1:0 обыграл корейский Ульсан, который еще раньше потерял шансы на выход в следующий раунд.

Победный гол на 36-й минуте забил Свенссон, который не оставил шансов голкиперу ударом низом.

Боруссия Дортмунд — Ульсан 1:0

Гол: Свенссон, 36

В другом матче группы бразильскому Флуминенсе для выхода в плей-офф хватило нулевой ничьей с южноафриканским Мамелоди Сандаунз.

Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе 0:0

Соперники Боруссии Д и Флуминенсе в 1/8 финала из группы Е определятся позже.

Ранее участниками плей-офф стали: Палмейрас, Ботафогу, Бенфика, Челси, ПСЖ, Интер Майами, Фламенгу и Бавария.

Сообщалось, что украинский вратарь Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика — Бавария на клубном ЧМ-2025.