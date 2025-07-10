Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу: кто с кем играет, когда матч

Главный трофей турнира на MetLife Stadium в Ист-Разерфорде (штат Нью-Джерси) разыграют гранды европейского футбола — Челси и Пари Сен-Жермен.

В среду, 9 июля, вторым финалистом клубного ЧМ-2025 стал парижский ПСЖ, который разгромил мадридский Реал — 4:0.

Чуть раньше в финал вышел лондонский Челси, который обыграл Флуминенсе из Рио-де-Жанейро — 2:0.

Реклама

Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Ранее Челси играл в финале дважды. Проиграл Коринтиансу (0:1) в 2012 году и обыграл Палмейрас (2:1) в 2021 году.

Рекордсменом по количеству побед на клубном чемпионате мира является Реал, который выигрывал трофей 5 раз. Но следует отметить, что раньше играли турнир в другом формате. На ЧМ-2025 впервые участвуют 32 команды.