13 июля в США завершился чемпионат мира среди клубов. В финальном поединке английский Челси победил парижский Пари Сен-Жермен.

ЧЕЛСИ — ПСЖ — 3:0

Для ПСЖ это будет первый финал на клубном чемпионате мира. А вот Челси уже играл в финалах дважды. Проиграл Коринтиансу (0:1) в 2012 году и обыграл Палмейрас (2:1) в 2021 году.

Путь в финал

На групповом этапе Челси занял второе место: победил Лос-Анджелес (2:0) и Эсперанс (3:0); проиграл Фламенго (1:3).

В 1/8 финала англичане в дополнительное время обыграли Бенфику — 4:1, в четвертьфинале выиграли у Палмейрас — 2:1, а в полуфинале победили Флуминенсе — 2:0.

ПСЖ в группе выиграл у Атлетико (4:0), проиграл Ботафого (0:1) и обыграл Сиэтл Саундерс (2:0). Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков, но французы по дополнительным показателям заняли первое место.

В 1/8 финала ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0), в четвертьфинале победил Баварию — 2:0, а в полуфинале уничтожил Реал — 4:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах коэффициенты на матч такие: победа ПСЖ — 1.71, ничья — 4.20, победа Челси — 5.50.

Котировки на победу в клубном ЧМ-2025: ПСЖ — 1.32, Челси — 3.65.

Где смотреть

В прямом эфире матч Челси — ПСЖ можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

Ожидается, что на финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.