Челси — ПСЖ: хроника финала клубного ЧМ-2025
Финал ЧМ-2025 (Фото: Reuters/Mark Smith)
13 июля в США завершился чемпионат мира среди клубов. В финальном поединке английский Челси победил парижский Пари Сен-Жермен.
ЧЕЛСИ — ПСЖ — 3:0
СМОТРИТЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!!!
Для ПСЖ это будет первый финал на клубном чемпионате мира. А вот Челси уже играл в финалах дважды. Проиграл Коринтиансу (0:1) в 2012 году и обыграл Палмейрас (2:1) в 2021 году.
Путь в финал
На групповом этапе Челси занял второе место: победил Лос-Анджелес (2:0) и Эсперанс (3:0); проиграл Фламенго (1:3).
В 1/8 финала англичане в дополнительное время обыграли Бенфику — 4:1, в четвертьфинале выиграли у Палмейрас — 2:1, а в полуфинале победили Флуминенсе — 2:0.
ПСЖ в группе выиграл у Атлетико (4:0), проиграл Ботафого (0:1) и обыграл Сиэтл Саундерс (2:0). Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков, но французы по дополнительным показателям заняли первое место.
В 1/8 финала ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0), в четвертьфинале победил Баварию — 2:0, а в полуфинале уничтожил Реал — 4:0.
Кто фаворит
В букмекерских конторах коэффициенты на матч такие: победа ПСЖ — 1.71, ничья — 4.20, победа Челси — 5.50.
Котировки на победу в клубном ЧМ-2025: ПСЖ — 1.32, Челси — 3.65.
Где смотреть
В прямом эфире матч Челси — ПСЖ можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.
Ожидается, что на финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.