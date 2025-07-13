Финал клубного ЧМ-2025 по футболу: кто играет, когда начало, где смотреть трансляцию

13 июля, 10:41
Поделиться:
Стадион, где пройдет финал клубного ЧМ-2025 (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Стадион, где пройдет финал клубного ЧМ-2025 (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Решающий матч чемпионата мира по футболу среди клубов состоится на MetLife Stadium в Ист-Разерфорде (штат Нью-Джерси).

В воскресенье, 13 июля, трофей разыграют парижский Пари Сен-Жермен и лондонский Челси.

Читайте также:
Клубный ЧМ-2025. Определились финалисты — расписание и результаты всех матчей, турнирные таблицы, сетка плей-офф

Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши.

Реклама

Для ПСЖ это будет первый финал на клубном чемпионате мира. А вот Челси уже играл в финалах дважды. Проиграл Коринтиансу (0:1) в 2012 году и обыграл Палмейрас (2:1) в 2021 году.

Ожидается, что на финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

В прямом эфире матч ПСЖ — Челси можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   клубный чемпионат мира ПСЖ (Paris SG) ФК Челси Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies