Финал клубного ЧМ-2025 по футболу: кто играет, когда начало, где смотреть трансляцию

Решающий матч чемпионата мира по футболу среди клубов состоится на MetLife Stadium в Ист-Разерфорде (штат Нью-Джерси).

В воскресенье, 13 июля, трофей разыграют парижский Пари Сен-Жермен и лондонский Челси.

Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши.

Для ПСЖ это будет первый финал на клубном чемпионате мира. А вот Челси уже играл в финалах дважды. Проиграл Коринтиансу (0:1) в 2012 году и обыграл Палмейрас (2:1) в 2021 году.

Ожидается, что на финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

В прямом эфире матч ПСЖ — Челси можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.