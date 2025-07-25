Сколько заработал Лунин? Игроки Реала получили щедрые бонусы за клубный ЧМ-2025

Футболисты мадридского Реала заработали большие премиальные за выход в полуфинал клубного чемпионата мира 2025 года.

Как сообщает Marca, каждый игрок основной команды получил 280 тысяч евро за выступление на турнире: 50 тысяч — за выход из группы, 80 тысяч — за проход 1/8 финала, 150 тысяч — за выход в полуфинал.

Если бы Реал выиграл клубный ЧМ, то каждый футболист заработал бы один миллион евро.

Напомним, в полуфинале турнира мадридцы потерпели поражение от французского ПСЖ со счетом 0:4.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел все шесть поединков в США на скамейке запасных.

Доход Реала по итогам клубного ЧМ-2025 составил около 80 миллионов евро.

