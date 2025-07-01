Реал выбил Ювентус из клубного чемпионата мира благодаря голу 21-летнего форварда — видео
Победный гол забил Гонсало Гарсия (Фото: REUTERS/Marco Bello)
Мадридский Реал одолел туринский Ювентус в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Судьбу встречи решил точный удар головой в исполнении 21-летнего форварда Гонсало Гарсии. На 54-й минуте он замкнул навес от Трента Александера-Арнольда.
В четвертьфинале Реал встретится с победителем матча Боруссия Дортмунд — Монтеррей.
Реал Мадрид — Ювентус 1:0
Гол: Г. Гарсия, 54
Накануне Манчестер Сити в матче с семью голами сенсационно вылетел из клубного чемпионата мира.
Перед этим миланский Интер неожиданно уступил Флуминенсе.