Реал выбил Ювентус из клубного чемпионата мира благодаря голу 21-летнего форварда — видео

1 июля, 23:58
Победный гол забил Гонсало Гарсия (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Мадридский Реал одолел туринский Ювентус в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Судьбу встречи решил точный удар головой в исполнении 21-летнего форварда Гонсало Гарсии. На 54-й минуте он замкнул навес от Трента Александера-Арнольда.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1940143611179405577

В четвертьфинале Реал встретится с победителем матча Боруссия Дортмунд — Монтеррей.

Реал Мадрид — Ювентус 1:0
Гол: Г. Гарсия, 54

Накануне Манчестер Сити в матче с семью голами сенсационно вылетел из клубного чемпионата мира.

Перед этим миланский Интер неожиданно уступил Флуминенсе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   клубный чемпионат мира Футбол ФК Реал Мадрид ФК Ювентус

