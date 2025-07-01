Мадридский Реал одолел туринский Ювентус в 1/8 финала клубного чемпионата мира , который проходит в США.

Судьбу встречи решил точный удар головой в исполнении 21-летнего форварда Гонсало Гарсии. На 54-й минуте он замкнул навес от Трента Александера-Арнольда.

В четвертьфинале Реал встретится с победителем матча Боруссия Дортмунд — Монтеррей.

Реклама

Реал Мадрид — Ювентус 1:0

Гол: Г. Гарсия, 54

Накануне Манчестер Сити в матче с семью голами сенсационно вылетел из клубного чемпионата мира.

Перед этим миланский Интер неожиданно уступил Флуминенсе.