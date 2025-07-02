Боруссия Дортмунд прошла мексиканский Монтеррей в заключительном матче 1/8 финала клубного чемпионата мира , который проходит в США.

Немцы еще в первом тайме обеспечили комфортное преимущество — дубль на свой счет записал форвард Серж Гирасси, который отличился на 14-й и 24-й минутах.

В начале второго тайма мексиканцы сократили отставание благодаря голу Бертераме, однако на большее мексиканцев не хватило.

В четвертьфинале Боруссия Д сыграет против мадридского Реала.

Боруссия Дортмунд — Монтеррей 2:1

Голы: Гирасси, 14, 24 — Бертераме, 48

Ранее сообщалось, что Реал в 1/8 финала обыграл Ювентус (1:0).