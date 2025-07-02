Боруссия Дортмунд стала последним участником четвертьфинала клубного чемпионата мира после победы над командой Серхио Рамоса — видео
Дублем отметился Гирасси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Боруссия Дортмунд прошла мексиканский Монтеррей в заключительном матче 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Немцы еще в первом тайме обеспечили комфортное преимущество — дубль на свой счет записал форвард Серж Гирасси, который отличился на 14-й и 24-й минутах.
В начале второго тайма мексиканцы сократили отставание благодаря голу Бертераме, однако на большее мексиканцев не хватило.
В четвертьфинале Боруссия Д сыграет против мадридского Реала.
Боруссия Дортмунд — Монтеррей 2:1
Голы: Гирасси, 14, 24 — Бертераме, 48
Ранее сообщалось, что Реал в 1/8 финала обыграл Ювентус (1:0).