Украинец Лунин в составе Реала стал клубным чемпионом мира по футболу

11 февраля, 22:57
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Вальверде (слева) и Винисиус Жуниор забили по два мяча (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Вальверде (слева) и Винисиус Жуниор забили по два мяча (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Испанский Реал с украинским вратарем Андреем Луниным в основном составе победил в финале Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) со счетом 5:3 и стал клубным чемпионом мира.

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Мадридская команда вышла вперед уже на 13-й минуте, когда Вальверде отдал на Бензема, тот вывел Винисиуса Жуниора на ударную позицию, а бразилец низом отправил мяч в сетку.

Видео дня

Еще до того, как прошла треть часа от начала игры, счет стал 2:0 благодаря Вальверде, который с лета пробил точно в цель выстрелом на добивании.

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Лунин пропустил первый гол в матче на 26-й минуте после того, как провалилась защита Реала, и Марега мощно пробил мимо украинца.

Впрочем, мадридцы довели счет до разгромного, когда сначала отличился Бензема, а затем дубль оформили Вальверде, Винисиус и Вьетто — последний в составе Аль-Хиляля.

Реал — Аль-Хиляль 5:3

Голы: Винисиус Жуниор, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 — Марега, 26, Вьетто, 63, 79

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Клубный ЧМ Андрей Лунин

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