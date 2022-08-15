Журналист назвал футболистов Динамо, за которыми следят клубы английской Премьер-лиги 15 августа, 17:00 Наибольший интерес клубы АПЛ проявляют к Илье Забарному (Фото:ФК Динамо)

Клубы английской Премьер-лиги проявляют активный интерес к нескольким игрокам киевского Динамо, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале Вацко on air.

По информации Вацка, скауты Вест Хэма, Эвертона и Брентфорда присутствовали на матче квалификации Лиги чемпионов Динамо — Штурм, где просматривали нескольких футболистов киевского клуба.

Видео дня

Сообщается, что наибольший интерес английские клубы проявляют к защитнику Динамо Илье Забарному.

Также есть интерес к полузащитникам Виктору Цыганкову, Николаю Шапаренко и защитнику Денису Попову.

Следует отметить, что в английской Премьер-лиге выступают украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко, которые защищают цвета Арсенала и Эвертона соответственно, а недавно в Англии стало еще одного украинского игрока больше — 18-летний полузащитник Егор Ярмолюк подписал контракт с Брентфордом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.