Украинский футболист эффектным голом на последних минутах вывел свой клуб в следующий раунд Кубка Польши — видео
Кочергин вывел Ракув в 1/8 финала Кубка Польши (Фото:ФК Ракув)
Украинский полузащитник Владислав Кочергин принес победу Ракуву в матче 1/16 финала Кубка Польши против Заглембе.
Ракув имел преимущество в матче, однако забить удалось только в компенсированное время. На 95-й минуте героем встречи стал Кочергин, который принес своей команде победу 1:0 и вывел ее в 1/8 финала.
Гол Кочергина стал не только победным, но и украшением поединка – украинец поразил угол ворот мощным ударом издалека.
В этом сезоне Кочергин сыграл за Ракув 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Украинец стал игроком польского клуба в конце марта 2022 года, перейдя из луганской Зари. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник французского Бордо Даниил Игнатенко отличился голом в матче 12 тура Лиги 2 против Бастии.