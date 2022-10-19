Украинский футболист эффектным голом на последних минутах вывел свой клуб в следующий раунд Кубка Польши — видео 19 октября, 21:07 Кочергин вывел Ракув в 1/8 финала Кубка Польши (Фото:ФК Ракув)

Украинский полузащитник Владислав Кочергин принес победу Ракуву в матче 1/16 финала Кубка Польши против Заглембе.

Ракув имел преимущество в матче, однако забить удалось только в компенсированное время. На 95-й минуте героем встречи стал Кочергин, который принес своей команде победу 1:0 и вывел ее в 1/8 финала.

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Гол Кочергина стал не только победным, но и украшением поединка – украинец поразил угол ворот мощным ударом издалека.

В этом сезоне Кочергин сыграл за Ракув 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Украинец стал игроком польского клуба в конце марта 2022 года, перейдя из луганской Зари. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник французского Бордо Даниил Игнатенко отличился голом в матче 12 тура Лиги 2 против Бастии.

