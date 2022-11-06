Украинский футболист забил два гола за три минуты в чемпионате Польши — видео
Кочергин стал ключевым игроком Ракува (Фото:ФК Ракув)
Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Польши против Вислы Плоцк (7:1).
Кочергин вышел в стартовом составе и проявил свои бомбардирские способности в конце матча.
На 88-й минуте украинец сделал счет 6:1, а через три минуты — 7:1.
Оба гола оказались эффектными: сначала украинец протащил мяч в штрафную и попал в угол, а затем технично обыграл защитника и оформил дубль.
После 16-ти туров Ракув лидирует в чемпионате Польши с семиочковым отрывом от Легии, которая идет второй.
В этом сезоне Кочергин сыграл за Ракув 24 матча, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Ранее Кочергин эффектным голом на 95-й минуте принес победу Ракуву в матче 1/16 финала Кубка Польши против Заглембе.