Украинский футболист забил два гола за три минуты в чемпионате Польши — видео

6 ноября, 21:38
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Кочергин стал ключевым игроком Ракува (Фото:ФК Ракув)

Кочергин стал ключевым игроком Ракува (Фото:ФК Ракув)

Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Польши против Вислы Плоцк (7:1).

Кочергин вышел в стартовом составе и проявил свои бомбардирские способности в конце матча.

На 88-й минуте украинец сделал счет 6:1, а через три минуты — 7:1.

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Оба гола оказались эффектными: сначала украинец протащил мяч в штрафную и попал в угол, а затем технично обыграл защитника и оформил дубль.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/vkiuupIhb8c?start=284

После 16-ти туров Ракув лидирует в чемпионате Польши с семиочковым отрывом от Легии, которая идет второй.

В этом сезоне Кочергин сыграл за Ракув 24 матча, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее Кочергин эффектным голом на 95-й минуте принес победу Ракуву в матче 1/16 финала Кубка Польши против Заглембе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша

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