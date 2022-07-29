Украинский футболист суперголом принес польскому клубу победу в матче Лиги конференций — видео

29 июля, 11:56
Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд (Фото:ФК Ракув)

Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд (Фото:ФК Ракув)

Украинский полузащитник Владислав Кочергин отличился победным голом за польский Ракув в матче против казахстанской Астаны во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Кочергин вышел в стартовом составе, а уже на 16-й минуте вывел Ракув вперед, отличившись шедевральным голом.

Украинец отобрал мяч у соперника и мощно пробил из-за пределов штрафной под перекладину.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/nx1M8q0orF8

Гол Кочергина оказался единственным в матче и принес польскому клубу победу со счетом 1:0.

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В первом матче Ракув победил Астану со счетом 5:0, а Кочергин отличился голом и ассистом.

В третьем раунде квалификации Лиги конференций Ракув сыграет со Спартаком Трнава (Словакия).

Кочергин перешел в Ракув в конце марта этого года из луганской Зари, подписав контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что луганская Заря сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций против румынского Университати Крайова.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Лига конференций

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