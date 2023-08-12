Бильярдный удар. Футболист сборной Украины отличился за польский клуб во втором матче подряд — видео

12 августа, 10:25
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Гол Кочергина не принес Ракуву очки (Фото:ФК Ракув)

Гол Кочергина не принес Ракуву очки (Фото:ФК Ракув)

Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин отметился голом в матче 4 тура чемпионата Польши с Пястом.

Кочергин начал матч на скамейке запасных, однако появился на поле на 61-й минуте при счете 0:0.

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После этого Пяст открыл счет, но уже через несколько минут Кочергин восстановил статус-кво, нанеся точный удар в угол ворот.

Видео дня

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Правда, гол украинца не помог Ракуву набрать очки. Клуб из Ченстохова пропустил досадный гол на 94-й минуте — Зоран Арсенич срезал мяч в свои ворота.

Ракув занимает в чемпионате Польши восьмое место. В следующем туре соперником команды украинца будет Сталь Мелец.

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Кочергин забивает за Ракув во втором матче подряд. Ранее украинец отличился в воротах кипрского Ариса (2:1) в матче квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник кипрской Омонии Роман Безус забил шестой гол в квалификации Лиги конференций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша

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