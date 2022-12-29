Ливерпуль объявил о трансфере одного из лучших бомбардиров ЧМ-2022 29 декабря, 09:46 Гакпо забил три гола на ЧМ-2022 (Фото:ФК Ливерпуль)

Английский Ливерпуль объявил о приобретении форварда ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

23-летний форвард официально станет игроком Ливерпуля в начале январского трансферного окна после согласования личных условий и успешного прохождения медосмотра, сообщает официальный сайт клуба.

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Финансовые и другие детали не разглашаются, однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер Гакпо обошелся Ливерпулю в 42 млн евро плюс бонусы, а его контракт будет рассчитан до 2028 года.



Следует отметить, что с тремя забитыми голами Гакпо попал в топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль обыграл Астон Виллу (3:1) в матче 17 тура АПЛ.