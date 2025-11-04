«Я буду плакать». Роналду анонсировал «скорое» завершение карьеры в футболе

4 ноября, 18:11
Криштиану Роналду — легенда футбола (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Криштиану Роналду — легенда футбола (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

40-летний форвард Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос относительно завершения игровой карьеры.

В интервью английскому журналисту Пирсу Моргану Роналду признался, что планирует свой уход из футбола в ближайшем будущем и готов к этому.

«В каком возрасте я завершу карьеру? Скоро. Но думаю, что буду готов. Конечно, будет тяжело. Будет тяжело, да. Я, наверное, буду плакать, и это нормально. Я из тех, кто легко плачет. Я не прячу своих чувств. Я искренний, открытый человек.

Будет тяжело, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет. Поэтому я думаю, что смогу справиться с этим давлением", — сказал легендарный португалец.

Добавим, что за карьеру Роналду забил 952 гола. Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), он лучший бомбардир всех времен.

Среди других достижений Криштиану — пять Золотых мячей, пять побед в Лиге чемпионов и золото чемпионата Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что сын Криштиану Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U-16.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Криштиану Роналду Футбол

