Стало известно, когда начнется новый чемпионат Украины по футболу

12 июля, 13:42
Матчи будут проходить в Украине, но без зрителей (Фото:ФК Шахтер)

Матчи будут проходить в Украине, но без зрителей (Фото:ФК Шахтер)

Новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа — в День Государственного флага.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявил, что матчи будут проводиться в Украине с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.

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Поединки будут проходить без зрителей.

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«У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться — футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС», — написал Гуцайт.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid0qUGKeUe6Q1aQ84KfJJESJ8R77B2A5Z8XXXmryk1kU3z6GwuhLcZNAapmyJkupsgtl

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что старт УПЛ запланировано провести в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Заря ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) ФК Ворскла Вадим Гутцайт СК Днепр-1

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