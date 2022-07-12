Стало известно, когда начнется новый чемпионат Украины по футболу 12 июля, 13:42 Матчи будут проходить в Украине, но без зрителей (Фото:ФК Шахтер)

Новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа — в День Государственного флага.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявил, что матчи будут проводиться в Украине с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.

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Поединки будут проходить без зрителей.

«У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться — футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС», — написал Гуцайт.



Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что старт УПЛ запланировано провести в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

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