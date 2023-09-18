Все в руках агрессора. Президент УЕФА сообщил, когда Россия вернется в международный футбол

18 сентября, 12:19
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Александер Чеферин (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Александер Чеферин (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Глава европейского футбола Александер Чеферин заявил, что российские клубы будут выступать на международных турнирах.

Президент УЕФА рассказал, что организация вернет российские клубы и сборные к турнирам, когда закончится война в Украине.

«Россия будет отстранена до конца войны», — приводит слова Чеферина Metropolitan.

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Функционер также высказался о расторжении контракта с Газпромом.

«Это просто нужно было совершить как определенным образом символический акт. Вряд ли мы могли показывать рекламу этой компании на стадионах, когда матчи смотрят сотни миллионов человек.

Мне обидно, что это так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что те, кто все еще покупает газ у этой же компании, больше всего кричат по этому поводу", — добавил специалист.

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Напомним, из-за полномасштабной войны против Украины российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров.

Ранее сообщалось, что впервые с весны 2022 года россиян допустили к официальным матчам.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александер Чеферин Война России против Украины

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