Кубок Украины по футболу возвращается: названы даты старта нового сезона 7 июня, 15:23 Старт 29 июля (Фото:ФК Шахтер)

Совсем недавно стали известны все призеры чемпионата Украины по футболу, а УПЛ уже анонсировала базовые даты следующего сезона. После годичного перерыва из-за войны возобновится розыгрыш Кубка Украины.



Первый тур чемпионата Украины состоится в конце июля. Базовая дата — 29 июля, сообщает УПЛ.

В первой части сезона будет проведено 17 туров, базовая дата последнего тура — 9 декабря. Во второй части сезона — 13 туров, базовая дата возобновления турнира — 24 февраля 2024 года. Последний тур должен быть сыгран 18 мая 2024 года.

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Матчи 1/16 финала Кубка Украины назначены на 16 августа; 1/8 финала — 27 сентября; четвертьфиналы — 1 ноября; полуфиналы — 3 апреля 2024 года; финал — 25 мая 2024 года.

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