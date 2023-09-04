«Пусть занимается решением своих проблем». Президент Днепра-1 поставил точку в вопросе связей Коломойского с клубом 4 сентября, 12:49 Юрий Береза (Фото:СК Днепр-1)

Президент Днепра-1 Юрий Береза рассказал, является ли бизнесмен Игорь Коломойский неофициальным владельцем клуба.

В интервью изданию Украинский футбол Береза опроверг слухи, что Коломойский имеет отношение к Днепру-1 и финансирует клуб.

«У Игоря Валерьевича одна судьба, а у Днепра-1 — другая. Он прибыл в суд в спортивном костюме БК Днепр и ФК Днепр. СК Днепр-1 там не было.

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Я уже эти слухи пять лет слушаю. Пусть Игорь Валерьевич занимается решением своих проблем, у него очень сильная адвокатская группа, а мы будем заниматься своими делами", — сказал Береза.

Президент Днепра-1 также добавил, что не общается с Коломойским, после того как тот отказался помочь батальону Днепр-1.

«Расскажу одну историю. Я обращался к Игорю Коломойскому с просьбой помочь батальону Днепр-1. К сожалению, он не помог. После этого я перестал ему звонить», — подытожил Береза.

В субботу, 2 сентября, СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Коломойскому — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в более 509 миллионов гривен.