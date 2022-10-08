Грубый ляп в прямом эфире. Комментатор спутал экс-звезду сборной Украины с другим футболистом — видео 8 октября, 18:55 Алиев с иронией отреагировал на ошибку комментатора (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Комментатор, работавший на матче 6-го тура украинской Премьер-лиги между ковалевским Колосом и Ингульцом, спутал экс-звезду сборной страны Александра Алиева с другим бывшим футболистом национальной команды Романом Зозулей.



Видео с ляпом работника ТВ опубликовал сам Алиев в Instagram, добавив в описании к нему смеющиеся смайлики.

В ролике камеры засняли на стадионе в Ковалевке Алиева. Однако комментатор в прямом эфире назвал Александра Зозулей.

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«Какие феноменальные комментаторы у нас», — с иронией написал Алиев в комментарии к видео.

Сам матч между Колосом и Ингульцом завершился со счетом 0:0.

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