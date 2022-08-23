Кривбасс проиграл в дебютном матче после возвращения в украинскую Премьер-лигу
Эпизод с матча Колос — Кривбасс (Фото:Украинская Премьер-лига)
В матче стартового тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос одержал победу над криворожским Кривбассом.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит в первом тайме.
Куда активнее игроков Кривбасса в этот вечер проявил себя главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб. Он активно делал подсказки своим подопечным на протяжении всей игры и критиковал судей с использованием ненормативной лексики.
Апогеем его действий стал эпизод, когда он замахнулся кулаком на ассистента главного судьи. Удаление стало логичным наказанием для Вернидуба.
Чемпионат Украины, 1-й тур
Колос — Кривбасс 1:0
Гол: Гончаренко, 36
Ранее с побед в Премьер-лиге стартовали луганская Заря и ровенский Верес.
НВ
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