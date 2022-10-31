Колос приблизился к зоне еврокубков после уверенной победы над Вересом в украинской Премьер-лиге — видео 31 октября, 15:53 Колос поднялся на пятое место (Фото:ФК Колос)

Колос победил Верес со счетом 2:0 в заключительном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Первый гол Колос забил на 68-й минуте, когда Ильин отправил мяч в сетку ударом головой.

Всего через восемь минут хозяева удвоили преимущество. На этот раз верховую дуэль во время навеса с углового выиграл Чоботенко.

Видео дня

Победа позволила Колосу подняться на 5-е место в турнирной таблице, приблизившись к зоне еврокубков.

Колос - Верес 2:0

Голы: Ильин, 68, Чоботенко, 76

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Днепр-1 победил Черноморец (1:0) и укрепил лидерство, а Динамо обыграло Кривбасс (3:1).